GTA 5 Yeni Nesil Konsollara Çıkış Yaptı, Peki Almalı Mısınız?

Bildiğiniz gibi geçenlerde GTA 5 tıpkı her yeni nesil konsola çıkış yaptığı gibi PS5 ve Xbox Series X‘e de çıkış yaptı. Eğer bilmiyorsanız biz söyleyelim, evet maalesef oyunu yeni nesil konsollarda oynamak istiyorsanız yeniden satın almanız gerekecek.

Peki yeni nesilde neler değişti?

Yükleme Süreleri

En çok konuşulan yeniliklerden birisi oyunun yükleme sürelerinin çok büyük bir oranda düşmesi oldu. Örneğin PS5’in hikaye moduna yaklaşık 20 saniyede giriş yaptığını gördük bu süreler eski nesil konsollarda 2 dakikayı aşıyordu. Buna ek olarak gerek uzun süren gerek kısa süren tüm yükleme ekranlarında bir düşüş oldu. Tabii ki bunun en büyük sebebi yeni nesil konsollarda SSD bulunması.

Görüntü Kalitesi ve Kare Sayısı

4K çözünürlük ya da 60 FPS seçenekleri yeni nesil konsollarda mevcut. Aynı şekilde ışın izleme(RTX) özellikleri de aktif bulunuyor. Bu konuyla alakalı olarak PC versiyonunda ışın izleme desteğinin bulunmadığını hatırlatalım. Bunun dışında çizim mesafesi ve doku kaliteleri gibi detaylar da beklenileceği gibi geliştirilmiş.

Teknik Geliştirmeler

Stereo ses kalitesinden 3D’ye geçmek ya da HDR teknolojisine geçmek gibi birçok küçük detayı da hatırlatalım. Ayrıca kontrollerin de geliştirildiği söyleniyor.

Online

Oyunda ilerlemenizi daha kolay ve daha zevkli hale getiren Career Builder sistemi gibi büyüklü küçüklü birçok detay da oyunun online moduna eklendi.

Oyunu Yeniden Satın Almalı Mısınız?

Aslında bu soru çok öznel bir soru olacak, o yüzden bütün kararı size bırakıyoruz. Oyunda yenilikler olduğu aşikar fakat bu yenilikler sizin oyunu yeniden satın almanız için yeterli sebepler mi? Özellikle de hem PS3 hem PS4 için aldıysanız yeniden almaya çok sıcak bakmayacağınızı tahmin ediyoruz.

Bizim tavsiyemiz her ne kadar konsol sahibi olduğunuz takdirde satın alma konusunda düşünmenizi önersek de, oyunu yüksek ayarlarda çalıştırabilen bir bilgisayar sahibi iseniz biz yeniden satın almayı tavsiye etmiyoruz. Her ne kadar RTX gibi bazı özelliklerden mahrum kalınacak olsa da, bu açığın bir şekilde modlar sayesinde kapatılabileceği düşüncesindeyiz.