Erangel’da silah ve cephane azlığı dikkat çekiyor

PUBG Mobile oyunu özellikle koronavirüs yasaklarından sonra daha çok popüler olmaya başladı.

Hileciler konusunda büyük bir önleme sağlayan şirket bu sefer haritalar arasında yer alan Erangel’da kullanıcılarını bezdiriyor.

Erangel haritasında silah ve cephane bulmak artık çok zor oldu. Malzeme eksikliği nedeniyle oyuncular oyun oynamaktan çok malzeme aramakla vaktini harcıyor. Malzeme az olduğu için oyuncular genel olarak haritanın belli yerlerinde bulunan bölgelere atlamayı tercih ediyor. Herkes belli bölgelere atladığı için kısa sürede haritada kalan oyuncu sayısı azalıyor.

Diğer bölgelere atlayan oyuncular bir yandan malzeme ararken vakit harcarken oyuncu azaldığı için dolaşmak ile vaktini harcıyor. Bunların üstüne birde hileci geldiği zaman oyun tam olarak işkenceye dönüyor.

Son zamanlarda hileciler röntgen hilesi yerine otomatik nişan alma yada atış sırasında sarsıntıyı kaldıran hile kullanıyor.