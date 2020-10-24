Erangel haritasında BOSS etkinliği başladı

PUBG Mobile oyununda ara sıra etkinlikler olmaktadır. Girdiğiniz haritanın bazı bölümlerinde noktalara giderek hediye silahları alabiliyorsunuz.

Bir önceki sezonda piramit etkinliği vardı. Piramite giderek erangel haritasında en rahat silah bulabileceğiniz yerdi.

Bu sezonda Erangel haritasında BOSS etkinliği başlamış. Erangel haritasına baktığınızda bazı noktalarda BOSS yazmaktadır. Hatırladığınız üzere zombi modundan gelme BOSS’lar. BOSS’u öldürğünüzde genellikle AWM ve 8X vermektedir. Drop’larda bulabileceğiniz bu silahlara ulaşmak için BOSS’u öldürmeniz gerekiyor.

Asıl sorun BOSS’u nasıl öldüreceksiniz. Erangel haritasında doğru dürüst silah bulunmamaya başladı. Her sezon yenilendikçe Erangel haritasında silahlar git gide azalmaya başladı. Girdiğiniz çoğu evde tabanca ile çıkıyorsunuz. Bu BOSS’u bulmak için iyi bir cephane toplamanız lazım. Olmayan cephaneyi toplamak için haritanın başka noktalarına gidiyorsunuz fakat bu seferde haritada oyuncu kalmıyor.

Erangel haritasındaki silah yoksunluğunu bir türlü çözmediler. Aksine daha da silah bulmayı zorlaştırdılar. Galiba yapımcı şirket artık Erangel haritasını kullanmayın, beni oynamayın diyor. Zaten hilecilerde artmaya başlamışken böyle bir etkinlikte nasıl kazanacaksınız?