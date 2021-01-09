Ana Sayfa / Oyun Haberleri / Erangel Buz Festivali kapatma

Erangel Buz Festivali kapatma

tarafından 9 Ocak 2021 Tarihinde eklendi

PUBG Mobile oyunu bu sezon buz festivali oynanıyor. Daha önceki yıllara göre kıyasladığımızda cephane konusunda oldukça pinti bir sezon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Birçok kişi buz festivalini kapatmayı bilmediği için günlerde oynamak zorunda olan oyuncuların olduğunu biliyoruz. Bizde uzun zamandır kapatmayı bilmediğimiz için buz festivalini oynamak zorunda kalmıştık.

Daha sonra mod bölümünde harita seçimi yaparken butonunu gördük. Bu tıkı kaldırdık ve oyuna girdiğimizde artık eski Erangel bölümünde oynamaya başladık.

Zaten buz festivali büyük bir eksiklikler ile oynanmaktaydı. Buz festivalinde hava durumunu garip bir şekilde bulutlar yapmışlar ve oyun ışığını öyle bir düşürmüşler ki IPS LCD ekranı olan kullanıcılar oynarken oldukça zorlanıyordu. Super AMOLED ekranı olanlar bile oynarken oyun ışığı konusunda şikayetçiydi. Onun için eski Erangel her zaman daha iyi oldu.

Yukarıda sizler için bir ekran görüntüsü aldık. Ok işaretindeki tık işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 