Erangel Buz Festivali kapatma

PUBG Mobile oyunu bu sezon buz festivali oynanıyor. Daha önceki yıllara göre kıyasladığımızda cephane konusunda oldukça pinti bir sezon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Birçok kişi buz festivalini kapatmayı bilmediği için günlerde oynamak zorunda olan oyuncuların olduğunu biliyoruz. Bizde uzun zamandır kapatmayı bilmediğimiz için buz festivalini oynamak zorunda kalmıştık.

Daha sonra mod bölümünde harita seçimi yaparken bu festivali butonunu gördük. Bu tıkı kaldırdık ve oyuna girdiğimizde artık eski Erangel bölümünde oynamaya başladık.

Zaten buz festivali büyük bir eksiklikler ile oynanmaktaydı. Buz festivalinde hava durumunu garip bir şekilde bulutlar yapmışlar ve oyun ışığını öyle bir düşürmüşler ki IPS LCD ekranı olan kullanıcılar oynarken oldukça zorlanıyordu. Super AMOLED ekranı olanlar bile oynarken oyun ışığı konusunda şikayetçiydi. Onun için eski Erangel her zaman daha iyi oldu.

Yukarıda sizler için bir ekran görüntüsü aldık. Ok işaretindeki tık işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır.