Oyun Haberleri

Cyberpunk 2077’de Viktor’a Borcunuzu Ödemezseniz Ne Olur?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar22 Mart 2022
0 Bir dakikadan az

Cyberpunk 2077 oynayanların bileceği üzere oyunun başlarında senaryo gereği Viktor adlı karaktere 21,000€$ miktarında borçlanıyoruz. Bu borcu daha sonra ödeyeceğimizi söylüyoruz.

Viktor’un borcunu öderseniz ne oluyor?

Viktor’un borcunu ödediğiniz zaman işin aslı, ne hikayede ne de oyun içinde para olmak üzere hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Viktor’un size verdiği teşekkürden başka bir şey olmayacak.

Viktor’un borcunu ödemezseniz ne oluyor?

Viktor’un borcunu ödemediğiniz taktirde aynı ödediğiniz durumda olduğu gibi değişen bir şey olmayacak.

Eğer illa ki ödemek istiyorsanız oyunun biraz ileri safhalarında ödemenizi tavsiye ederiz çünkü oyunun başlarında 21.000€$ kazanmak o kadar da kolay olmuyor. 

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar22 Mart 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

İlgili Makaleler

Bilgisayarım Sifu’yu Kaldırır Mı?

17 Mart 2022

Robux kod girdim fakat para gözükmüyor?

13 Mart 2022

Brawl Stars’ta Bedava Elmas Nasıl Kazanılır?

9 Mart 2022

PUBG Mobile rütbe uyumsuzluğuna cevap geldi

7 Mart 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu