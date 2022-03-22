Cyberpunk 2077’de Viktor’a Borcunuzu Ödemezseniz Ne Olur?

Cyberpunk 2077 oynayanların bileceği üzere oyunun başlarında senaryo gereği Viktor adlı karaktere 21,000€$ miktarında borçlanıyoruz. Bu borcu daha sonra ödeyeceğimizi söylüyoruz.

Viktor’un borcunu öderseniz ne oluyor?

Viktor’un borcunu ödediğiniz zaman işin aslı, ne hikayede ne de oyun içinde para olmak üzere hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Viktor’un size verdiği teşekkürden başka bir şey olmayacak.

Viktor’un borcunu ödemezseniz ne oluyor?

Viktor’un borcunu ödemediğiniz taktirde aynı ödediğiniz durumda olduğu gibi değişen bir şey olmayacak.

Eğer illa ki ödemek istiyorsanız oyunun biraz ileri safhalarında ödemenizi tavsiye ederiz çünkü oyunun başlarında 21.000€$ kazanmak o kadar da kolay olmuyor.