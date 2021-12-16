Çöp Adam Savaşları oyununda tek eksik online modu

Akıllı telefonlardaki oyun sektörü her geçen gün kalitesi artmaya devam ediyor. Örnek vermek gerekirse Stick War Legacy oyunu strateji konusunda gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebileceğimiz bir oyundur.

Çöp Adam Savaşları: Geçmişin mirası oyunu (Stick War Legacy) sadece Google Play Store’da 100 milyondan fazla indirilme sayısına sahiptir. Oyunu yüklediğinizde ilk olarak size nasıl oynandığını kısaca göstermektedir. Zaten çok zor bir kısmı yoktur. Başka strateji oyunları gibi öğrenmesi birkaç gün sürmüyor. Bizim hoşumuza giden taraf ise oyun dengeleri çok iyi ayarlanmış. Oyuna girdiğinizde rakip bilgisayar oyuncu çok basit olmuyor. Şartlar eşit olduğu için oyunda sürekli olarak zevk alıyorsunuz.

Ayrıca birkaç oyun kategorisi bulunmaktadır. Kısacası oyun oynadığınızda saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bizim oyunda tek bulduğumuz eksik ise kesinlikle online oynama bölümünün olmamasıdır.

Online olarak karşı rakip ile oynanabilse vazgeçilmez bir oyun olacaktır. Aslında online kategorisini açmak şirket için çok zor değil. Fakat bu zamana kadar yapmadılar. Belki ilerleyen günlerde ufak bir güncelleme ile bu özellik gelebilir diye düşünüyoruz.