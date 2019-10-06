Call of Duty Mobile hile var mı?

Uzun zamandır beklenen mobile oyun Call Of Duty Mobile resmi olarak yayınlandı.

Son yıllarda FPS oyunlarındaki büyük rekabet sonrası çeşitlilik hergeçen gün artıyor. PUBG Mobile’da yoğunlukla karşılaşılan hilecilerden sonra birçok kişi hilesiz ve oyunun tadını alabilecek bir oyun arıyordu. Call Of Duty Mobile oyunu 30 Eylül 2019 günü yayınlandı ve bu oyunu 1 hafta olmadan 10 milyondan fazla kişi telefonuna Google Play Store üzerinden indirdi.

Peki Call Of Duty Mobile’da hileciler var mı?

Evet bu sorunun cevabı merak ediliyor. Bir haftalık bir oyun olduğu için henüz daha hileci görmedik. Çok fazla aşırı bir şekilde bu oyunu oynamıyoruz. Oynadığımız zamanlarda hileci bize denk gelmedi. PUBG’de her elde hileci denk geleceğini düşünürken şimdilik bu oyun cazip gibi duruyor. Fakat ilerleyen zamanlarda normal olarak hileciler bu oyuna da dadanacaktır. Çünkü başarılı bir oyunu kirletmek isteyen art niyetli insanlar olacaktır.

Call Of Duty Mobile oynuyorsanız ve hileci denk geldiyse bize yorum yazarak ne tarz bir hile kullandığını anlatırsanız çok memnun oluruz.