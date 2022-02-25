Brawl Stars’ta İsim (Nick) Nasıl Değiştirilir? Brawl Stars’ta Renkli İsim Nasıl Alınır?

Online oyun oynayanlar bilir ki nickname(takma isim) almak çoğu oyunda zorunludur. Fakat bazı durumlarda, bazı sebeplerden dolayı(Bu sebep bazen yaşımızın büyümesi olabilir, bazen yanlışlıkla bir nick almamız olabilir.) nick’imizi değiştirmek isteriz. Biz de bu yazımızda size bu online oyunlardan birisi olan ve ülkemizde çok popüler olan Brawl Stars oyununda nickinizi nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Buna ek olarak nick’inizin rengini ve simgenizi değiştirmeyi de göstereceğiz.

Adım 1: Oyunda ana menüde sol üstte yer alan nick’imizin üzerine tıklıyoruz.

Adım 2: Açılan ekranda ortada kalan nick’imizin üstüne tıklıyoruz.

Adım 3: Gelen ekrana istediğimiz nick’i yazıp onaylıyoruz. Yalnız unutmayın ki nick’inizi ilk defa değiştirmek ücretsiz fakat ikinci değişmenizde elmas gerekecektir.

Bonus: Nick değiştirdiğimiz sayfada sağ üstten ad rengimizi sol üstteki seçenekte de simgemizi değiştirebiliriz.

Eğer işlemlerde sıkıntı yaşadıysanız yorumlarda çekinmeden yardım isteyebilirsiniz.