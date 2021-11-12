Bir kere şaşırtın bizi: FIFA 22’de Türkçe seslendirme yok

1 Ekim 2022 tarihinde FIFA 22 satışa sunuldu. Fakat her zaman olduğu gibi Türkçe seslendirme bulunmuyor.

FIFA 22 oyunu almak istediğinizde 419 TL ödemek zorundasınız. 21 farklı dilde arayüz desteği bulunuyor. Seslendirme dillerine baktığımızda ise 13 farklı dil desteği bulunuyor. FIFA oyunları ülkemizde çok tercih ediliyor ama Türkçe seslendirme yapılmaması futbol oyun tutkunlarını üzmektedir.

Gelin FIFA 22 hangi dillerde seslendirme sunuyor bakalım;

İngilizce

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Kastilya İspanyolcası

Arapça

Felemenkçe

Japonca

Lehçe

Brezilya Portekizcesi

Rusça

Basitleştirilmiş Çince

Latin Amerika İspanyolcası

Yukarıdaki seslendirme dillerine baktığımızda Latin Amerika İspanyolcası ve Kastilya İspanyolcası olmak üzere iki İspanyolca seslendirme desteği var. Biz bu iki dilin yazışma ve konuşması farklı mıdır aynı mıdır bilmiyoruz ama bir Türkçe dil desteğinin olmaması çok garip gelmektedir.

Siz ne düşünüyorsunuz?