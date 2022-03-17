Bilgisayarım Sifu’yu Kaldırır Mı?

Epic Games’te 6 Şubat’ta 163 TL’den satışa sunulan Sifu’nun, oyunculardan genel olarak iyi bir not aldığı söylenebilir. Bağımsız bir stüdyo olan Sloclap’nın geliştirdiği oyunun satış fiyatı ülkemizde yeni çıkış yapan oyunlara kıyasla beklenileceği üzere daha ucuz. Oyunculardan çok kısa sürede iyi yorumlar alan Sifu, bir beat ’em up, dövüş-aksiyon oyunu.

Eğer siz de bu oyunu satın almayı düşünüyorsanız ama bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağından emin değilseniz sorularınıza cevabı yazımızda bulabilirsiniz. İşte sistem gereksinimleri:

İlk olarak şunu demeliyiz ki aslında minimum sistem gereksinimlerinde verilmiş ekran kartları gerçekten, bugün en kötü bilgisayarlarda dahi olabilecek ekran kartları. Bu sebeple iyi bir ekran kartınız olmasa dahi, çok iyi bir akıcılıkta olmasa da en azından oyunu oynatabileceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde önerilen sistemin de çok üst seviye bir sistem olmadığını görüyoruz, bu da gerçekten iyi bir şey.

Örneğin bir zamanların favori ekran kartlarından olan 1050 TI’ın bu oyunda ultra grafik ayarlarında 90 FPS üstü bir performans görüyoruz.

Bu yazı eğer oyunu kaldırıp kaldırmayacağına dair sorularınız için yeterli olmamışsa bu konuyla alakalı başka bir yazımıza bu yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de yorumlarda sorularınızı bize iletebilirsiniz.