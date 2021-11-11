Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım’da yerini alıyor
Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım 2021 günü satışa sunulacak. Steam sitesinde ön sipariş alımları uzun zaman önce başladı. Steam sitesinde en çok satılan oyunlar arasında birinci sırada yer almaktadır.
3 farklı seçenekle ön sipariş verebiliyorsunuz.
Battlefield 2042 fiyatı 419.99 TL
Battlefield 2042 Gold Edition fiyatı 599.99 TL
Battlefield 2042 ultimate Edition fiyatı ise 799.99 TL‘dir.
Battlefield 2042 oyunu için maalesef Türkçe arayüz ve Türkçe seslendirme bulunmamaktadır. Bu oyun birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan bir dünyaya uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelesiye kadar savaşacaksınız.
Bilgisayarım Battlefield 2042 kaldırır mı diye merak ediyorsanız aşağıdaki sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060
DirectX: Sürüm 12
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan