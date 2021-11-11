Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım’da yerini alıyor

Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım 2021 günü satışa sunulacak. Steam sitesinde ön sipariş alımları uzun zaman önce başladı. Steam sitesinde en çok satılan oyunlar arasında birinci sırada yer almaktadır.

3 farklı seçenekle ön sipariş verebiliyorsunuz.

Battlefield 2042 fiyatı 419.99 TL

Battlefield 2042 Gold Edition fiyatı 599.99 TL

Battlefield 2042 ultimate Edition fiyatı ise 799.99 TL‘dir.

Battlefield 2042 oyunu için maalesef Türkçe arayüz ve Türkçe seslendirme bulunmamaktadır. Bu oyun birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan bir dünyaya uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelesiye kadar savaşacaksınız.

Bilgisayarım Battlefield 2042 kaldırır mı diye merak ediyorsanız aşağıdaki sistem gereksinimlerine bakabilirsiniz.

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan