Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Redmi Note 9S farkları

Fiyatı birbirine yakın iki modeli karşılaştırmak istiyoruz. Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Xiaomi Redmi Note 9S modeli arasında kararsız kalanlar için güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Ekran farkları

Note 8 Pro’da 6.53 inçlik, Note 9S modelinde 6.67 inç’lik IPS ekran bulunmaktadır. Aralarında çok fazla bir boyut farkı yok ama büyük ekranlı telefon severler için önemli bir detay olacaktır.

Batarya farkları

Note 8 Pro’da 4500 mAh, Note 9S modelinde 5020 mAh‘lık bir batarya bulunmaktadır. Aradaki bu 520 mAh’lık oldukça etkileyicidir. Kapasite olarak Xiaomi Redmi Note 9S öne çıkmaktadır.

Kamera farkları

Xiaomi Note 8 Pro – Note 9S

Arka 64 MP – 48 MP

2.Kamera 8 MP – 8 MP

3.Kamera 2 MP – 5 MP

4.Kamera 2 MP – 2 MP

Ön Kamera 20 MP- 16 MP

Kamera olarak baktığımızda Note 8 Pro ağır basmaktadır. Arka ana kamera ve ön kamerada öne çıkıyor.

Performans farkları

İki modelde performansı oldukça güzel diyebiliriz. Note 8 Pro modelinde 2.05 Ghz hızında çalışan MediaTek Helio G90T yonga seti var.

Note 9S modelinde ise 2.3 GHz hızında çalışan Snapdragon 730 yonga seti bulunuyor.

Antutu testlerine göre MediaTek Helio G90T daha fazla puan aldığını shiftdelete haberinde görmüştük. Bizim düşüncemiz ise aralarındaki farkı pek ayırt edemezsiniz olacaktır.

Genel olarak ana farkları sizlere elimizden geldiği kadar yazmak istedik. Bize sorarsanız Xiaomi Redmi Note 9S modeli bir çıt daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Batarya kapasitesi ve ekran büyüklüğü bizi etkileyen kısım olmuştur. Tabi kullanıcılara göre kriterler değişmektedir. Fiyat olarak aralarında 100 ile 200 TL oynamaktadır. Bence iki modeli de elinize alın ve hangisi içinizi ısıtırsa o modeli alınız.