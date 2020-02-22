Xiaomi MIUI 11 0.5.0 ilk deneyimlerimiz

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Geçtiğimiz gün MIUI V11 0.5.0 kararlı sürümü güncellemesi gelmişti. Bu güncellemeyi yükleyip yüklememe konusunda kararsız kalmıştık.

Bismillah diyerek güncellemeyi yaptık. Bildiğiniz üzere kapsamlı güncellemelerden sonra sorunlar ortaya çıkıyordu. Bu sefer araştırma yapmadan yükledik.

İlk izlenimlerimiz şöyle;

Güncelleme sonrası ikonlar çok güzel olmuş. İOS işletim sistemi ikonlarını hatırlatıyor ve göze çok hoş görünüyor.

En çok beğendiğim kısım kesinlikle müzik dinlerken seslerde bariz bir artış var. Oyun oynarkende ses şiddetindeki farklılığı ve netliği hissedeceksiniz.

Performans olarak bir çıt daha iyi olmuş gibi gözüküyor.

En önemlisi şarj süresiydi. 4 saatlik bir kullanım yaptık. Wi-Fi üzerinden PUBG oyunu ve youtube’dan video izledik. Önceki sürüme göre kıyasladığımızda batarya süresinin önceki sürüme göre hızlı düştüğünü gördük. Özellikle PUBG oyunu oynarken önceki versiyona göre daha hızlı bir düşüş sergiledi. Bakalım ilerleyen günlerde kullandıkça tecrübe edeceğiz.

Ziyaretçilerimizden MIUI 11 0.5.0 versiyonu güncellemesi yapan olursa ve bize tecrübelerini paylaşırsa çok memnun oluruz.