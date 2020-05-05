Windows Görev Çubuğunda İnternet Hızını görme

İnternet hızını bilmek neden çok önemli. Herkes de yüksek ve hızlı İnternet imkanına sahip değildir. Bazı programlar indirerek mevcut ağ ve indirme hızınızı görebilirsiniz.
Bilgisayarlarımız yavaş çalıştığı zaman bunun sebepleri arasında servis sağlayıcınızdan veya arka planda çalışan bir güncelleme olabilir. Bu nedenle ilk kontrol edilmesi gereken şey internet hızıdır. İnternet yükleme hızınızı araç çubuğundan kontrol edebilirsiniz.
NetSpeedMonitor adlı program ile yükleme ve indirme hızlarını güncel bir şekilde görev çubuğunda tutabilirsiniz.
NetSpeedMonitor Kurulumu
Uygulama öncelikle Windows Vista, XP ve 7 de çalışacak şekilde tasarlanmış bir uygulamadır. Ancak bu Windows 8 ve diğer sürümlerde çalışmayacağı anlamına gelmez. Diğer sürümlerde de çalışabilmesi için programın uygunluk moduna getirilmesi gerekir.
- İlk adım olarak programı indirin ve yükleyin.
- İkinci adım olarak Windows 8 altı bir bilgisayar kullanıyorsanız bir sorun olmadan indirme işlemi gerçekleşir. Ancak farklı bir sistem kullanıyorsanız işletim sistemini desteklemiyor yazısı karşınıza çıkabilir yüklemeyi tamamlamak için uygulamayı uygunluk modunda çalıştırmanız gerekir.
- Uyumluluk moduna geçmek için karşıdan yüklenenler dosyasından indirilen kurulum dosyasını bulun ve sağa tıklayın.
- Özellikleri seçin.
- Uyumluluk sekmesine tıklayın.
- Uyumluluk modu seçeneğine tıklayın ve seçeneğin altındaki açılır listenin Windows’ un eski sürümü olduğundan emin olun.
- Değişiklikleri kaydetmek için uygula ve tamama tıklayın.
- Programı tekrar kurun.
- Program kurulduktan sonra ise genişliği izleme araç çubuğunu, görev çubuğuna eklemek isteyip istemediğinizi söyleyen bir yazı çıkmaktadır. Evet, yazısına tıkayınız.
Dilinizde ve ağ bağdaştırıcı da herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz bir yapılandırma sekmesi açılacaktır, açılan sekmede save yazısına tıklayınız.
- Save düğmesine bastığınız zaman indirme ve yükleme hızı araç çubuğunun sağ tarafında görünecektir.
Bu uygulama sadece İnternet hızınızı göstermekle kalmaz veri kullanımınızı da izleyebilirsiniz. Bunun için görev çubuğundaki NetSpeedMonitor sayacına sağ tıklayın ve veri grafik seçeneğine tıklayın.
- Görev çubuğundaki uygulamaya çift tıklamak varsayılan olarak izlemeyi etkinleştirmek veya kullanım dışı bırakmak isterseniz kullanılır. Uygulamayı özelleştirebilir ve seçtiğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
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