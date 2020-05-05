Windows Görev Çubuğunda İnternet Hızını görme

İnternet hızını bilmek neden çok önemli. Herkes de yüksek ve hızlı İnternet imkanına sahip değildir. Bazı programlar indirerek mevcut ağ ve indirme hızınızı görebilirsiniz.

Bilgisayarlarımız yavaş çalıştığı zaman bunun sebepleri arasında servis sağlayıcınızdan veya arka planda çalışan bir güncelleme olabilir. Bu nedenle ilk kontrol edilmesi gereken şey internet hızıdır. İnternet yükleme hızınızı araç çubuğundan kontrol edebilirsiniz.

NetSpeedMonitor adlı program ile yükleme ve indirme hızlarını güncel bir şekilde görev çubuğunda tutabilirsiniz.

NetSpeedMonitor Kurulumu

Uygulama öncelikle Windows Vista, XP ve 7 de çalışacak şekilde tasarlanmış bir uygulamadır. Ancak bu Windows 8 ve diğer sürümlerde çalışmayacağı anlamına gelmez. Diğer sürümlerde de çalışabilmesi için programın uygunluk moduna getirilmesi gerekir.