WhatsApp Kim Online Takip Eden Uygulamalar

WhatsApp’ta kim online, ya da ne zaman çevrimiçi oldu gibi merak ettiğiniz kişilerin takip mi etmek istiyorsunuz.

WhatsApp uygulamasında birçok kullanıcının merak ettiği ve aradığı bir özellikte kimlerin Çevrimiçi olup olmadığının kontrol edilmesidir. Birçok kullanıcı bu özelliği raporlayan ve kayıt altına alan bir servis arıyor ve bu bilgilere ulaşmak istiyor, peki bu mümkün mü?

WhatsApp’ta kimlerin Çevrimiçi olarak görüldüğü, ne zaman ve hangi sıklıkla online olduğunu gösteren servis ve uygulamalar var.

WhatsApp Kim Online Nasıl Görebilirim?

Bu özelliği sunan birçok servis ve uygulama var dediğimiz gibi, ancak bu uygulamaların birçoğu şuan için ücretli veya deneme süreli hizmet vermektedir. Eğer hizmetten memnun kalırsanız bu özelliği satın alarak kullanmanıza olanak tanıyorlar.

Bu servislerin çalışma mantığı ise, şu şekilde hangi numaranın Çevrimiçi olup olmadığını takip etmek için, bu numarayı sisteme girerek kayıt ediyorsunuz ve herhangi bir doğrulama işlemi falan da yapmanıza gerek kalmadan sistem bu numarayı takip etmeye başlıyor.

Burada kullanıcıların en çok merak ettikleri ise, karşı tarafa bu yönde bir bilgi veya bildirim gidip gitmediği, bu sorunun cevabı Hayır! Karşı tarafa takip edildiğine dair bir bilgi veya bildirim gitmiyor.

Ücretli olarak sunulan bu hizmetlerde genelde bir numara ve daha profesyonel sistemlerde ise birden fazla numarayı takip etmenize olanak tanıyabiliyor.

Hatta daha ileri seviyede hizmet veren sistemlerde ise, bu numaraların hangi sıklıklarda Çevrimiçi olduğuna göre birden fazla numaranın birbirleri ile iletişim kurup kurmadığını da anlamanıza olanak tanıyabiliyor.

WhatsApp Çevrimiçi Takip Etme Uygulamaları

WhatsApp kim online takip edebileceğiniz uygulamalardan bazıları ve özellikleri aşağıda verilmiştir. Sundukları özelliklere göre tercih edebilirsiniz.

Chatwatch Online Takip Uygulaması

Chatwatch ile dilediğiniz bir numaranın çevrimiçi durumunu takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken uygulamayı indirmek ve takip etmek istediğiniz numarayı girmek. Sonrasında takip ettiğiniz kişi online olduğunda size anlık olarak bildirim gelecektir.

Uygulama deneme sürümü için 2 gün süreyle denemenize imkân sunuyor, sonrasında hizmetten yararlanmak için satın almanız gerekmektedir. Uygulamayı kullanabilmek için https://app.webchatwatch.net/ adresinden bir üyelik gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Whatloggy Çevrimiçi Takip Uygulaması

WhatsApp’ta kişilerin online durumunu takip edebileceğiniz diğer bir uygulama ise, Whatloggy uygulamasıdır. Whatloggy uygulamasını Google Play mağazasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Android işletim sistemleri için kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulamanın İos srümü henüz üretilmemiştir.

Whatloggy uygulaması sadece 1 numara için ücretsiz deneme sürümünden yararlanabileceğiniz bir uygulamadır, uygulamayı indirdikten sonra takip etmek istediğiniz numarayı girerek hemen takip etmeye başlayabilirsiniz.

Uygulamada dilerseniz anlık bildirim seçeneğini aktif ederek, takip ettiğiniz kişi Çevrimiçi olduğunda bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz bu özelliği pasif duruma getirerek bildirim gelmeden sadece uygulama içinden de takip edebilirsiniz.