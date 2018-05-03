WhatsApp boş mesaj atma

Dünyanın en aktif ve popüler mesajlaşma uygulaması olan her geçen gün gelen güncellemeler ile kullanıcı sayısı artıyor. Bu kadar başarılı bir uygulamanın altında sağlam alt yapısı ve reklamsız olması en büyük etkenlerden bir kaçıdır.

Peki WhatsApp boş mesaj nasıl gönderilir?

WhatsApp’ta boş mesaj gönderme aklınıza geldiyse bunu WhatsApp’ın uygulamasında yapmanız mümkün değildir. Mecburen 3.parti uygulama kullanmak zorunda kalacaksınız. Peki neden boş mesaj gönderme ihtiyacı duyayım diyebilirsiniz. Bizde çok merak ettik fakat sosyal medyada oldukça birçok kişinin bu uygulamayı yükleyerek boş mesaj gönderiyor.

Google Play Store’da bulunan Empty Chat uygulaması ile kolay bir şekilde WhatsApp boş mesaj gönderebilirsiniz. Bu uygulamayı yükledikten sonra açınız ve SEND butonuna bastığınızda WhatsApp kişileri gözükecektir. Bu uygulama 1 – 10000 arası boş karakter gönderebilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanıp boş mesaj gönderenler daha sonra neden boş içerik gönderdiklerini açıklama zorunda kaldıklarını ve keşke hiç bu işe girmeseydim diyenlerin olduğunu sosyal medyada görüyoruz. Sizlerden gelen tepki mesajlarını bizlere iletirseniz seviniriz.

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