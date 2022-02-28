Vikings valhalla dizisi netflix’te birinci sırada

Vikings valhalla dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren netflix platformunda hep birinci sırada yer alıyor. İlk bölüm izleyenler genellikle beklediği heyecanı bulamıyor.

Dizi izlemek isteyenler ilk olarak Vikingler dizisindeki coşkuyu aramaktadır. Özellikle ragnar lothbrok ve lagertha gibi oyuncuların eksikliği çok hissedilmektedir. Fakat Vikings valhalla dizisi ilk bölümlerden sonra başarılı bir dizi olduğunu kanıtlamıştır. 1. Bölümde Hristiyan Vikingler ile pagan Vikingler arasındaki inanç çatışmaları anlatılmaktadır. Ayrıca freydis, küçükken Hristiyan Vikingi bulmak için uğraşıyor. Birinci bölümün sonuna doğru intikamını da alıyor. Evet ilk bölüm durgun geçiyor fakat sonraki bölümlerde beklenen çatışma sahneleri ve heyecan son sürat devam ediyor.

Netflix uygulamasını girdiğinizde Vikings valhalla dizisinin bir sırada yer aldığını göreceksiniz.

1. Bölümün başrol oyuncusu freydis karakterini canlandıranın kim olduğunu merak ediyorsunuz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.