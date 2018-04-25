Turkcell toplu mesaj gönderme fiyatları

E-Ticaret ile uğraşan kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi ise müşteri hedef kitlesine ulaşamamasıdır.

Çok güzel bir indirim yapmışsınız, yada çok kaliteli bir ürünü piyasadan aşağı fiyatta satmak istiyorsunuz fakat bir türlü sitenize müşteri getiremiyorsanız sizlere bir önerimiz olacaktır. Turkcell toplu SMS gönderimi ile hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.

Turkcell toplu SMS gönderme fiyatları konusunda bu yazımızda bilgilendirmek istedik. Turkcell toplu SMS gönderinde Turkcell 8 farklı fiyat tarifesi sunmaktadır. 49 TL’den başlayan fiyatlar 4.999 TL’ye kadar çıkmaktadır. İsterseniz detaylı olarak fiyatlarını yazalım.

Mini SMS gönderme: 1500 SMS 49 TL

Mini Plus: 3.500 SMS 99 TL

Mini ++: 7.500 SMS 219 TL

Midi SMS gönderimi: 15.000 SMS 409 TL

Midi Plus : 25.000 SMS 649 TL

Midi ++: 50.000 SMS 1.249 TL

Maxi toplu SMS gönderimi: 100.000 SMS 2.399 TL

Maxi + : 250.000 SMS 4.999 TL

Toplu mesajlarınızı isterseniz MMS olarakta zengin içerikli mesaj olarakta gönderebilir yada normal SMS olarakta gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: tıklayın

Not: Yukarıdaki bilgilerin detayları Turkcell resmi internet sitesinden alınmıştır.Bilgi amaçlı verilmiştir.

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