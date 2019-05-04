Türk Telekom Beni Ara mesajı atma

Sizlere bu yazımızda Türk Telekom Ara beni mesajı gönderme ve servisden mesaj almak istemiyorsanız bunun çözüm yöntemi hakkında sizlere bilgi vermek istedik.

Ara Beni servisini kullanmak için;

USSD üzerinden *125*05XXYYYYYYY# tuşladıktan sonra arama tuşuna basın veya SMS ile 5767’ye sizi aramasını istediğiniz numarayı mesaj atın. (5XXYYYYYYY)

Dipnot: USSD demek telefonuzun arama ekranı numara çevirecek gibi yukarıdaki *125*05XXYYYYYYY# işlemi yapınız.

Türk Telekom’un Ara beni servisi oldukça popüler olarak kullanılmaktadır. Ara beni servisinde mesaj almak istemiyorsanız hem Türk Telekom müşterileri hem Türk Telekom müşterisi olmayanlar için iptal etme seçenekleri bulunmaktadır.

Ara beni servisinden mesaj almak istemiyorsanız bu servisi bloke edebilirsiniz. Servisi bloke etmek için:

Türk Telekom mobil hat sahibiyseniz; *125*0# tuşlayabilir, IPTAL yazarak 5767 ’ye SMS gönderebilirsiniz. Türk Telekom mobil hat sahibi değilseniz; IPTAL yazarak 5559440008’e SMS gönderebilirsiniz.

İleri tarihli Ara beni nasıl yapılır?

İleri tarihli “Ara Beni” Beni Ara mesajları istenildiğinde ileri tarihli olarak gönderebilir.

Örnek: *125*05xxxxxxxxx *Tarih(GGAAYY)Saat(SSDD-24 saat)#

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