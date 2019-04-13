Gizli numaralardan aramalar yıllar öncesinde çok popülerdi. Fakat GSM şirketlerinin gizli numaraları engelleme özelliğini aktif ettikten sonra popülerliğini yitirdi diyebiliriz. Türk Telekom gizli numara engelleme özelliğini aktif etmemişseniz bile sizi gizli numaradan aramak isteyenler nasıl olsa bu engel vardır diye aramıyor.

Türk Telekom gizli arama kapatma özelliğini aktif etmemişseniz eninde sonunda sizi rahatsız edecek gizli arama gelecektir. İşte bu sebeple basit bir şekilde anlatmak istedik.

Türk Telekom gizli arama engelleme nasıl yapılır?

İlk olarak telefonunuzun arama menüsüne girerek *100# tuşladıktan sonra arama tuşuna bastığınızda aşağıdaki menü çıkacaktır.

Yukarıdaki kategorileri gördüğünüzde 3 numaralı olan Hayatı kolaylaştıran servisleri seçmemiz gerekmektedir. Ayarlar altında bulunan alana 3 yazıp gönder butonuna basınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra aşağıdaki gibi menü ortaya çıkacaktır.

Siz yukarıdaki menüden 6 numarayı seçeceksiniz. Ana menü yazan bölümün hemen altında tıkladığınızda 6 rakamını girip gönder butonuna basınız. Artık son adıma geçiyoruz.

Yukarıdaki menüyü gördüğünüz gibi aktif yada pasif etmek istediğiniz rakamı girmeniz yeterli olacaktır. Yaptığınız işlemin sonucuna göre size Türk Telekom operatöründen kısa mesaj gelecektir.

Bu arada Türk Telekom gizli numara engelleme özelliği ücretli olup olmadığını merak ediyorsanız bu servis ücretsizdir.