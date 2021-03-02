2021 yılında vizyona giren tribes of europa dizisinden bahsetmek istiyoruz. Dizi Netflix platformunda 19 Şubat 2021 günü yerini aldı.

2074 yılında Avrupa, egemenlik savaşı vermek için savaşan birçok sayıda kabilelere bölünüyor. Bu kanlı ve şiddetli savaşın ortasında kalan 3 kardeş kendi yollarını çiziyor.

Şu an dizinin 6 bölümü bulunmaktadır. Yeni sezonun gelip gelmeyeceği ise izleyenlere göre belli olacak gibi duruyor. Genel olarak dizi tutulduysa yeni sezonları sırayla gelmeye devam ediyor.

Tribes of europa dizisinin 2.sezonu için henüz şu an bir açıklama bulunmuyor. Netflix yeni sezon geleceği zaman uygulamasında afişin altına yeni sezon yakında ibaresi ekliyor.

Bizde diziyi henüz izlemeye başlamadık. İnternette yorumlara baktığımızda ise beğenenlerin sayısı baya var. Tabi beğenmeyenlerinde yorumları ilk bakışta diziden soğutabiliyor. Herkesin zevk ve bakış açısı farklı olduğu için diziyi izlemeden karar vermek zor olur. Zaten ilk 2 bölümde devam edip etmeyeceğinizi anlarsınız.

Tribes of europa izleyenlerden yorumlar bekliyoruz.