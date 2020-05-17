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The 100 dizisi kaç sezon ve kaç bölüm

tarafından 17 Mayıs 2020 Tarihinde eklendi

platformunda yayınlanan dizisinden bahsetmek istiyoruz.

Kıyamet sonrası bilimkurgu kategorisinde yer alan The 100 dizisi oldukça uzun bölümlerden oluşmaktadır.

The 100 dizisinin konusu

97 yıl önce dünyada yaşanan nükleer savaş sonrasında radyasyonlar yaşanmayacak seviyeye gelip tüm hayat bitmiştir. Yaşayan kişiler Nükleer savaş başlamadan önce yörüngede olan 12 farklı ülkeye ait uzay istasyonlarında yaşayan insanlar olmuştur. Bu uzay gemisine Ark deniliyor. Gemide bulunan 100 genç mahkum dünyada hayatın tekrar düzene girip girmediğini kontrol etmek için gönderiliyor. Tabi dünyada artık yalnız değillerdir.

The 100 kaç sezon ve kaç bölüm

The 100 dizisi Netflix platformunda 5 sezon olarak yayınlanmaktadır.

1.Sezon 13.bölümden,

2.Sezon 16.bölümden,

3.Sezon 16.bölümden,

4.sezon 13.bölümden,

5.Sezon 13.bölümden oluşmaktadır.

The 100 dizisi karakterleri

Clarke Griffin karakterini Eliza Taylor,

Abby Griffin karakterini Paige Turco,

Lexa karakterini Alycia Debnam Carey,

Finn Collins karakterini Thomas Mcdonell,

Bellamy karakterini Bob morley,

Octavia‘yı Marie Avgeropoulos canlandırmaktadır.

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