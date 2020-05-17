The 100 dizisi kaç sezon ve kaç bölüm

Xiaomi’nin uygun fiyat ve performans modellerinden olan Pocophone F2 Pro teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Pocophone F1 modeline göre oldukça geliştirilen bu modelde üst segment donanımlar yer almaktadır. Kısaca Xiaomi...

Koronavirüs salgınından sonra milyonlarca kişi evlerde kaçırdığı dizileri toptan izlemeye devam ediyor. Bizim sizlere bu sefer bir dizi önereceğiz. Şu an için 1 sezon yayınlanan bu diziyi kesinlikle izlemenizi...