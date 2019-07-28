Telefonda Rehber Yedekleme (Xiaomi)

Akıllı telefonlarda rehberimiz çok önemlidir. Telefonumuz çalındığında yada bozulduğunda aklımıza ilk gelen rehberimiz olmaktadır. Onun için arada sırada akıllı telefonunuzda rehber yedeği almanız gerekmektedir.

Artık her akıllı telefonda basitçe yedek alma işlemi mevcuttur. Bütün modellerde de hemen hemen rehber yedekleme işlemi aynıdır.

Rehber yedekleme nasıl yapılır?

İlk olarak “Rehber” bölümüne giriniz.

Sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste’ye basınız.

Açılan küçük pencerede “Kişileri İçe/Dışa aktar” seçeneğini göreceksiniz.

Bu kısma girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi seçenekleri göreceksiniz.

Siz burada “Depolama Birimine Aktar” seçeneğini seçtiğinizde otomatik olarak yedekleme işlemi başlayacaktır.

Almış olduğunuz yedek hafıza kartınızda durmaktadır. Bu yedeği mail adresine göndermeniz daha garantili bir yedek alma işlemi olacaktır. Bu şekilde rehber yedeğinize her yerden ulaşabilirsiniz.

Yedeklenmiş olan Rehber nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Rehber’e girdiğinizde yine sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üste butonuna basınız.

Burada “İçe/Dışa” aktara bastığınızda eğer telefonunuzda rehber yedeği varsa otomatik olarak telefon bulacak ve yüklemeye başlayacaktır.

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