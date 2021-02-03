Stranger Things sizi 1980 yıllara alıp götürüyor

Netflix platformunda izlemediğiniz birçok başarılı yabancı dizi bulabilirsiniz. Bizde izlediğimiz film yada dizileri elimizden geldiği kadar sizlere yazıyoruz. Tabi beğenip beğenmemek size kalmıştır.
Stranger Things yani Türkçe olarak “Yabancı Şeyler” dizisi ABD yapımı korku filmi kategorisinde yer almaktadır. Dizide en çok beğendiğimiz olay zamanı çok güzel yansıtmasıdır. 1980 yılını anlatan bu dizi, o günleri çok iyi sizlere gösteriyor. Arabaların modelleri, sokakların durumu, asfaltların durumu, evlerin yapısı, kıyafetler derken sizi 1980 yıllara alıp götürüyor. Başroldeki oyuncuların çoğu çocuk oyuncu. Fakat o kadar iyi oynuyorlar ki izlerken çok beğeniyorsunuz.
Stranger Things konusu
Aslında anlatmaya kalksak oldukça uzun bir anlatım yaparız. Sizleri fazla sıkmamak için kısa ve öz anlatmak istiyoruz.
1980 yılında Hawking kasabasında devlet gizli olarak bir çocuk üzerinde deneyler yapmaktadır. Bu deneyler bir kız çocuğu üzerinde gerçekleşiyor ve düşünceleri ile nesneleri hareket ettirebiliyor. Tabi bu denek bir süre sonra labaratuvardan kaçan denek, kendi yaşıtları olan 3 erkeğe sığınıyor.
Devlet bu deneyleri yaparken farklı bir boyutta farklı birşey olduğunu gördü. Farklı boyut ile bir kapı açılmaya başlıyor. Bu canavar boyut değiştirip sokaklardaki insanları ve hayvanları kaçırmaya başlıyor.
Stranger Things oyuncuları
Winona Ryder
David Harbour
Finn Wolfhard
Millie Bobby Brown
Gaten Matarazzo
Caleb McLaughlin
Natalia Dyer
Charlie Heaton
Cara Buono
Matthew Modine
Noah Schnapp
Sadie Sink
Joe Keery
Dacre Montgomery
Sean Astin
Paul Reiser
Maya Hawke
Priah Ferguson
Brett Gelman