Stranger Things sizi 1980 yıllara alıp götürüyor

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Netflix platformunda izlemediğiniz birçok başarılı yabancı dizi bulabilirsiniz. Bizde izlediğimiz film yada dizileri elimizden geldiği kadar sizlere yazıyoruz. Tabi beğenip beğenmemek size kalmıştır.

Stranger Things yani Türkçe olarak “Yabancı Şeyler” dizisi ABD yapımı korku filmi kategorisinde yer almaktadır. Dizide en çok beğendiğimiz olay zamanı çok güzel yansıtmasıdır. 1980 yılını anlatan bu dizi, o günleri çok iyi sizlere gösteriyor. Arabaların modelleri, sokakların durumu, asfaltların durumu, evlerin yapısı, kıyafetler derken sizi 1980 yıllara alıp götürüyor. Başroldeki oyuncuların çoğu çocuk oyuncu. Fakat o kadar iyi oynuyorlar ki izlerken çok beğeniyorsunuz.

Stranger Things konusu

Aslında anlatmaya kalksak oldukça uzun bir anlatım yaparız. Sizleri fazla sıkmamak için kısa ve öz anlatmak istiyoruz.

1980 yılında Hawking kasabasında devlet gizli olarak bir çocuk üzerinde deneyler yapmaktadır. Bu deneyler bir kız çocuğu üzerinde gerçekleşiyor ve düşünceleri ile nesneleri hareket ettirebiliyor. Tabi bu denek bir süre sonra labaratuvardan kaçan denek, kendi yaşıtları olan 3 erkeğe sığınıyor.

Devlet bu deneyleri yaparken farklı bir boyutta farklı birşey olduğunu gördü. Farklı boyut ile bir kapı açılmaya başlıyor. Bu canavar boyut değiştirip sokaklardaki insanları ve hayvanları kaçırmaya başlıyor.

Stranger Things oyuncuları

Winona Ryder

David Harbour

Finn Wolfhard

Millie Bobby Brown

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Cara Buono

Matthew Modine

Noah Schnapp

Sadie Sink

Joe Keery

Dacre Montgomery

Sean Astin

Paul Reiser

Maya Hawke

Priah Ferguson

Brett Gelman