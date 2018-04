Spyhunter 4 tamamen kaldırma

Bir ziyaretçimiz bilgisayarında bulunan SpyHunter programını bir türlü kaldıramadığını ve artık bilgisayarı kırma noktasına gelerek bizden yardım istemiştir.

SpyHunter programı için yaptığımız ufak bir gezintiden sonra oldukça kaldırmada problem çekenlerin olduğunu görüyoruz. Bizde bu programı kurduk ve kaldırma işleminde size yazdığımız adımları uygulayarak kaldırdık.

İlk olarak bilgisayarınızın sağ alt köşesinde bulunan SpyHunter ikonuna basıp, mouse sağ tık ile “exit” sekmesine basıp programı kapatıyoruz.

Daha sonra Windows(başlat) tuşu ile birlikte R tuşuna basıp çalıştırı açıyoruz. Eğer bu şekilde açamazsanız manuel olarak başlat sekmesinden çalıştırı bulup tıklayınız. Çalıştır açıldıktan sonra appwiz.cpl yazıp enter tuşuna basınız.

Listeden SpyHunter bulup sağ tuşa tıklayarak kaldır/değiştir’e tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan sekmelerde sırasıyla Ok, Yes, ve Proceed With Unistall butonlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra Reboot Now çıkacaktır. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve artık SpyHunter programı silinmiş olacaktır.

