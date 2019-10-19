Şarj takıntısı olanlar için: Samsung Galaxy M30s özellikleri

Samsung’un yeni modeli Galaxy M30s etkileyici özellikleri ve kapasitesi oldukça yüksek bataryası ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefonlarda en büyük sorun şarj süresi olduğunu düşünürsek Galaxy M30s incelenebilecek bir akıllı telefondur. Teknoscrool.com olarak kısaca Samsung Galaxy M30s teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modelde 6.4 inçlik Full HD Plus kalitesinde Super AMOLED ekran teknoloji yer alıyor. Ekran/Gövde oranı ise % 82.062’dır.

Batarya kapasitesi ise 6000 mAh‘dır. Bu batarya kapasitesine sahip akıllı telefon pek bulunmuyor. Hızlı şarj özelliği 15w gücünde olduğu için tahmin ettiğiniz gibi uzun bir şarj süresi olmayacaktır.

Performansa geçtiğimizde ise 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 serisi chipset yer alıyor. 4 GB RAM ile oldukça akıcı bir kullanım hedeflemektedir. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir.

Dahili depolama hafızası 64 GB’dır. Aslında bu kapasite yeterli gelir fakat bana yetmez derseniz ekstradan microSD hafıza kartı alarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Samsung Galaxy M30s’de 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamerası 8 MP ve bu kamera ile ekstra geniş açı gelmektedir. Üçüncü arka kamera 5 MP ve bu kamera derinlik algısı özelliğini getirmektedir. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğündedir.

Galaxy M30s modeli 2699 TL’ye satılmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda büyük ekran ve batarya kapasitesini dikkate alındığında alınabilecek telefonlar arasında olması gerekiyor.