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Recep İvedik 6 vizyon tarihi

tarafından 5 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Recep İvedik tutkunları için bugün çok güzel bir haberimiz var.

Recep İvedik karakteri ülkemizde bir ekol ve kendine has görünümü ile milyonlarca kişi tarafından sevilmektedir. En son Recep İvedik 5 filmi çıkmıştı. Uzun zamandır da acaba çıkabilir mi diye beklenti içine girilmişti.

Recep İvedik karakterini canlandıran Şahan Gökbakar kendi resmi İnstagram hesabından dün yaptığı duyuruda Recep İvedik 6 geleceğine dair bir afiş yayınladı. “Yeni macera geliyor…:) yazısınıda ekleyen Şahan Gökbakar’ın bu duyurusu kısa süre içinde binlerce yorum aldı ve 145.000 gibi bir beğenme rakamına ulaştı.
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek sorusuna ise malesef net bilgi bulunmuyor. Yüksek ihtimal 2019 yılı içersinde geleceği konuşulmaktadır.

Recep İvedik 6 hakkında ufak bir anket yapmak istedik. Teknoscrool.com olarak Recep İvedik hayranı olduğumuz için ilk gideceklerden olacağız.

Recep İvedik 6 için heyecanlı mısınız?

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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