PUBG Mobile 11.sezon’da hileciler pek gözükmüyor

PUBG Mobile oyunu son yılların en favori online mobil savaş oyunu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Teknoscrool.com olarak bizde mobil versiyona geldiğinde ilk kayıt olan oyuncular arasındayız. Hilecileri her sezon her oyunda rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle 9. ve 10.sezon’da hileci sayısı oldukça artmıştı. Öyle ki sosyal medyada hileden dolayı PUBG Mobile bırakanların sayısının oldukça fazla olduğunu görebilirsiniz.

PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent, hileciler ile savaşımız günün 24 saati devam ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 11.sezon başladı ve yeni eğlenceli haritalar, kıyafetler geldi. Tabi herkes bu yeniliklerin dışında hilecileri merak ediyordu.

Bizde uzun zamandır oynadığımız için hilecilerin sayısında 11.sezon azalma var gibi düşünüyoruz. Birçok oyun oynadık ve hileciye hiç denk gelmedik. Tencent ya güzel bir önlem aldı yada hileciler hilesini güncellemeye çalışıyor.

Hileciler hiçbir zaman bitmeyecek. Ama mümkün olduğunca hilecilerin sayısını azaltmak bile oyuncuları mutlu etmeye yetecektir.