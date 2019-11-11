PUBG Erangel haritasında loot kalmadı

PUBG 10.sezonu kısa bir süre önce başladı. Güzel güncellemeler ile oyun dahada renklendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fakat geçen sezon güncellemeleri ile başlayan Erangel haritasındaki loot azalması bu güncelleme ile dahada fazla azalma gösterdi.

3-4 sezon önce Erangel haritasında loot sıkıntısı yaşanmazken artık 10.sezonda çoğu bölgede silah bulunamaz oldu. PUBG tutkunlarıda bu sorundan rahatsız ve Google Play Store ve App Store sayfalarında şikayetlerini dile getirmelerine karşı herhangi bir gelişme yaşanmadı. Erangel’da yaşanan loot azalmasından sonra Sanhook haritasına ilgi daha fazla olmaya başladı.

Erangel haritasında bazı başlı bölgelerde loot fazla olduğu için herkes oraya iniyor ve kısa sürede çatışmalar yaşanıyor. Haliyle ilk başta çok fazla çatışma yaşanırken geriye kalan dakikalar boş geçiyor.

Sanhook haritasında loot sıkıntısı yaşanmıyor. Özellikle son günlerde Erangel haritasına girmek istediğiniz direk eşleşme sağlanırken, Sanhook haritasında bağlanmak istediğiniz gecikme yaşanıyor.

Tencent şirketi kullanıcıların şikayetleri illaki görüyordur. Fakat neden loot azalmasına müdahale etmiyorlar?