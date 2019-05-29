Oppo K3 nasıl? Kamera ve performans yorumları

Oppo son zamanlarda çıkardığı performanslı ve uygun fiyatlı modelleri ile ses getirmeye devam ediyor. Oppo’nun yeni modeli K3 resmi olarak tanıtıldı. İşte Oppo K3 teknik özellikleri;

Bu modelde 6.5 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran 396 PPI Piksel yoğunluğundadır. Ekran/Gövde oranı ise % 84.66‘dır. Bu büyüklükteki bir telefonu 3765 mAh’lık batarya destekliyor. VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj desteğinin olduğunuda hatırlatalım.

Oppo K3 performansına baktığımızda ise 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 chipset yer almaktadır. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken 6 GB RAM ile bu telefonda hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Oppo K3 kamerası nasıl diye merak ediyorsanız 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. İkinci arka kamerası ise 2 MP’dir. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğündedir.

Çift hat, Parmak izi ve 4.5G desteği ile orta segmentte iddaalı bir modeldir. Fiyat konusunda gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.