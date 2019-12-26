Oppo A8 kamera ve performans özellikleri

Oppo, akıllı telefon modelleri ile oldukça popüler olan bir markadır. Yeni Oppo A8 resmi olarak tanıtıldı.

Orta segmentte oldukça iddaalı olan bu modelin teknik özelliklerine kısaca bakmak istiyoruz.

6.5 inç’lik oldukça büyük bir IPS LCD ekranı buluyor. 270 PPI Piksel yoğunluğundaki bu telefonu 4230 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. Oppo A8 kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamera 2 MP‘dir ve bu kamera makro çekim özelliği katmaktadır. Üçüncü arka kamerasıda 2 MP‘dir ve bu kamera derinlik algısı özelliği eklemektedir. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. Özçekim kamerası ile portre çekimleri yapabilirsiniz.

Oppo A8 performansa baktığımızda ise 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6765 yonga seti bulunmaktadır. 4 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedeflemektedir. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bana bu hafıza yetmez derseniz ve Oppo A8 hafıza kartı takılır mı diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.

Oppo A8 Türkiye’ye gelecek mi?

Bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. 26 Aralık 2019’dan itibaren Çin pazarında satışına başlanacak.