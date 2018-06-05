Ana Sayfa / Genel / No-Frost buzdolabı soğutucu ve dondurucu sıcaklık ayarı

No-Frost buzdolabı soğutucu ve dondurucu sıcaklık ayarı

tarafından 5 Haziran 2018 Tarihinde eklendi

No-Frost buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu sıcaklık ayarı kaç olması konusunda sizlere bilgi vermek istedik.

Artık günümüzde buzdolabı git gide artmaktadır. Önceden tek kapılı buzdolapları bulunurken şimdi çift kapılı dolaplar tercih ediliyor.

Tamamen akıllı teknoloji ile donatıldığı için buzdolaplarının bir kere sıcaklık ayarlamalarını yaptıktan sonra tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmamaktadır. Önceki teknolojide yazın olunca dolabın içinde yaz bölümüne alırdık, kış ayında size kış dönemi için sıcaklık ayarı yapılırdı.

Bu yazımızda sizlere Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı ile soğutucu bölmesi sıcaklık ayarından bahsetmek istiyoruz.

Dondurucu bölmesi için -16 derece ile -26 derece aralığında yapabilirsiniz. Fakat genellikle uzmanlarında önerdiği derece -18 yada -20 yapmanızdır. Eğer dondurucu bölmesinde çok gıda maddesi varsa -20 yapmanızda fayda bulunmaktadır.

Soğutucu bölmesi için +2 ile +8 derece aralığında ayarlayabilirsiniz. Uzmanlar genellikle +4 derece ayarlamanızı önermektedir.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir