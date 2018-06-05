No-Frost buzdolabı soğutucu ve dondurucu sıcaklık ayarı

No-Frost buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu sıcaklık ayarı kaç olması konusunda sizlere bilgi vermek istedik.

Artık günümüzde buzdolabı teknoloji git gide artmaktadır. Önceden tek kapılı buzdolapları bulunurken şimdi çift kapılı dolaplar tercih ediliyor.

Tamamen akıllı teknoloji ile donatıldığı için buzdolaplarının bir kere sıcaklık ayarlamalarını yaptıktan sonra tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmamaktadır. Önceki teknolojide yazın olunca dolabın içinde yaz bölümüne alırdık, kış ayında size kış dönemi için sıcaklık ayarı yapılırdı.

Bu yazımızda sizlere Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı ile soğutucu bölmesi sıcaklık ayarından bahsetmek istiyoruz.

Dondurucu bölmesi için -16 derece ile -26 derece aralığında yapabilirsiniz. Fakat genellikle uzmanlarında önerdiği derece -18 yada -20 yapmanızdır. Eğer dondurucu bölmesinde çok gıda maddesi varsa -20 yapmanızda fayda bulunmaktadır.

Soğutucu bölmesi için +2 ile +8 derece aralığında ayarlayabilirsiniz. Uzmanlar genellikle +4 derece ayarlamanızı önermektedir.

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