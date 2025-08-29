Marnalı 2.sezon gelir mi?

Marnalı dizisi tabii platformunda yayınlandı. 10 bölümlük oldukça başarılı bir dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Memati baş hayranları bu diziyi kesinlikle sevecektir. İlk sezonu izleyenler 2.sezonun gelmesini hemen istiyor. Son bölüm son sahnesinde Ali Reşat öldü mü, dizi bitti mi diye internette araştırma yaptık.

Fakat 2.sezon geleceğine dair herhangi bir bilgi bulamadık. Birkaç söylenti yazı var ama o yazıyı yazanlar kendi yorumunu yaptığını düşünüyoruz. Resmi kaynak olarak Marnalı 2.sezon ne zaman başlayacağına dair bilgi yok. 1.sezonu izlediğinizde 2.sezonun geleceği belli ediyor. 1 sezonda bitseydi büyük ihtimalle Ali Reşatı ölüyor olarak gösterirlerdi diye düşünüyoruz.

Gelişmeler olursa size buradan yazacağız.