Genel

Marnalı 2.sezon gelir mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Ağustos 2025
0 Bir dakikadan az

Marnalı dizisi tabii platformunda yayınlandı. 10 bölümlük oldukça başarılı bir dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Memati baş hayranları bu diziyi kesinlikle sevecektir. İlk sezonu izleyenler 2.sezonun gelmesini hemen istiyor. Son bölüm son sahnesinde Ali Reşat öldü mü, dizi bitti mi diye internette araştırma yaptık.

Fakat 2.sezon geleceğine dair herhangi bir bilgi bulamadık. Birkaç söylenti yazı var ama o yazıyı yazanlar kendi yorumunu yaptığını düşünüyoruz. Resmi kaynak olarak Marnalı 2.sezon ne zaman başlayacağına dair bilgi yok. 1.sezonu izlediğinizde 2.sezonun geleceği belli ediyor. 1 sezonda bitseydi büyük ihtimalle Ali Reşatı ölüyor olarak gösterirlerdi diye düşünüyoruz.

Gelişmeler olursa size buradan yazacağız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Ağustos 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Marnali dizisi oyuncuları çok başarılı

19 Ağustos 2025

Kara mizah temalı dizileri sevenleri için öneriler

23 Temmuz 2025

Bad Thoughts dizisinin konusunu çözemedik

22 Temmuz 2025

Ayak işleri 3.sezon ve 4.sezon Netflix’te bulunmuyor

18 Temmuz 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu