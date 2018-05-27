Huawei P20 Pro numara ve mesaj engelleme (Kısa ve Öz bilgi)

Huawei P20 Pro numara engelleme nasıl yapılır diye bilgi arıyorsanız bir dakikada öğrenmek için buyrun.

Akıllı telefonlarda numara engelleme özelliği başarılı bir şekilde çalışmaktadır. İlk olarak sizi rahatsız eden numarayı engelleme için telefon numara çevirme ekranını açınız. Daha sonra 3 nokta üst üste sekmesine tıklayın ve Engellenenler bölümüne giriniz. Son olarak Ayarlar simgesine tıkladığınızda kara liste ve beyaz liste bölümünde istediğiniz gibi numaraları engelleyebilir yada daha önceden engellemiş olan numarayı kaldırabilirsiniz.

Huawei P20 Pro mesaj engelleme

Birinin size istenmeyen mesajlar göndermesini durdurmak mı istiyorsunuz? Bir mesaja basılı tutun ve daha sonra kişiyi engellemek için yasakla düğmesine dokunun.

Engellediğiniz numara sizi aramaya çalıştığında amacına ulaşamıyacaktır. Fakat siz numara engelleme bölümüne girdiğinizde daha önceden engellediğiniz numaradan gelen sms ve aramaları görebileceksiniz.

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