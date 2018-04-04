Huawei P20 özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin iki yeni modeli tanıtıldı. Huawei P20 Pro ve P20 resmi olarak tanıtıldı. Biz bu yazımızda Huawei P20 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Tabi Huawei P20 yorum da yapmak istiyoruz.

BÜYÜK EKRAN YER ALIYOR

Huawei P20’de 5.8 inçlik oldukça büyük bir ekran yer alıyor. Bu ekran 428 PPI Piksel yoğunluğundadır. Oldukça canlı bir ekranı size IPS LCD ile sunulmaktadır. Emotion UI 8.1 arayüzü ile birlikte ekran/Gövde oranı yüzde 80.34’dür.

Bu modeli 3400 mAh‘lık oldukça iyi bir batarya desteklemektedir. Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede telefonu şarj edebilirsiniz. Bu arada malesef bataryası değiştirelemektedir.

KAMERA ÖZELLİKLERİ BAŞARILI

Huawei P20’de 2 adet arka kamera bulunmaktadır. 12 MP ana arka ve 20 MP çözünürlüğünde Monochrome sensör kamera yer almaktadır. Arka kamera F1.8, ikinci arka kamera ise F1.6 diyafram açıklığına sahiptir. Özçekim kamerası yani ön kamera 24 megapiksel çözünürlüğündedir. Ön kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir.

PERFORMANS CANAVARI DİYEBİLİRİZ

Huawei P20 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. 4 GB RAM ile beklentilerinizi bulabilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali-G72 MP12’dir. Oyun oynarken herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Dahili depolama hafızası ise 128 GB’dır. MicroSD hafıza kartı desteği bulunmuyor. 4.5G teknolojisi olarak CAT 18 yer alıyor. Yani bu tenoloji ise internette sörf yaparken en hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. NFC, suya ve toza karşı dayanıklı olan Huawei P20’de parmak izi okuyucusuda bulunmaktadır.

Huawei P20 modeli yurtdışında 649 euro civarında satılacaktır. Huawei P20 Türkiye satış fiyatı ise net belli değil. Fakat Huawei P20 Türkiye satış fiyatı tahmini olarak 4000-4250 TL civarlarında olması bekleniyor.

Huawei P20 yorum olarak ise oldukça kullanıcıyı tatmin edecek bir modeldir. Her yönden tam donanımlıdır. Fiyat konusunda bir sıkıntınız yoksa inceleyip tercih edebileceğiniz bir akıllı telefondur.

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