Huawei FreeLace Özellikleri, Nedir, Ne İşe Yarar?

Kablosuz ve kaliteli bir kulaklık mı arıyorsunuz? Şarj süresi uzun ve ses seviyesi tatmin edici bir kablosuz kulaklık arıyorsanız, Huawei’nin yeni tanıttığı Huawei FreeLace hakkında teknik bilgileri okumanızı tavisye ederiz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni modelleri P30 ve P30 Pro modelini piyasaya sürdükten sonra, yeni kablosuz kulaklığı olan FreeLace’i kullanıcılara duyurdu.

Rakiplerinin AirPods ve Galaxy Buds modelleri ile rakabet edebilecek yeni özelliklere sahip kulaklığı olan FreeLace’nin teknik özellikleri hakkında yazımızın içeriğinde gerekli bilgiyi bulabilirsiniz.

Rakiplerine göre farklı özelliklerde olan FreeLace’in teknik özelliklerine bakalım. Rakiplerine oranla daha büyük olan FreeLace farklı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Diğer modellerde bulunan küçük olma özelliği, FreeLace kulaklığında tam olarak kullanılmamış, aksine diğer rakiplerine oranla daha büyük ebatlarda ve uzunca kablosu ile epey dikkat çekiyor. Ancak diğer özellikleri, rakiplerine oranla daha kullanışlı ve fark yaratacak cinsten.

Huawei FreeLace, büyük olması ve uzunca kablosu herhangi bir sorun yaratmadığı gibi, kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Huawei FreeLace kulaklığın en önemli özelliği, şarj süresi, sadece 5 dakika şarj ederek 4 saat boyunca kullanım sağlayan kulaklık, tam şarj edilerek ise, 18 saate kadar müzik dinleme ve 12 saate kadarda telefonla görüşme imkânı sunuyor.

Huawei FreeLace şark girişi ise, Type-C kullanıyor, yani bu girişi olan tüm cihaz ve kablolar ile şarj edilebiliyor.

Huawei FreeLace kullanıcıları, bu sebeple şarj konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar gibi görünüyor.

FreeLace ses kalitesi olarak kullanıcılardan da olumlu yönde not almayı başarmış durumda. Özellikle bass performansının etkileyici olduğu gelen yorumlar arasında bulunuyor.

Huaweinin yeni nesil kulaklığı bluetooth bağlantısı üzerinden bu teknolojiyi destekleyen tüm cihazlar ile kullanılabiliyor.

Kulaklık için son olarak söyleyeceğimiz, kaliteli bir kulaklık isteyen ve şarj konusunda sorun yaşamak istemeyen ve kısa sürede şarj ederek, uzun süre kullanım isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olacağı düşünülmekte.