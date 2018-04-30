HP Pavilion termal macun değişimi ve genel temizlik fiyatı

HP Pavilion G6 modellerinde genellikle fan sorunu çıkmaktadır.

Aslında uzun süre kullanımından sonra fan tozdan tıkandığı için fan çalışmamaktadır. Bilgisayar kendini soğutamadığı için belli bir işlemci sıcaklığına ulaştıktan sonra bilgisayar kendini korumak için kapatmaktadır. Bilgisayarınızın işlemci sıcaklığı soğuduktan sonra tekrar kullanıma açabilirsiniz fakat çok yavaş işlemler yapmak zorunda kalacaksınız. Maksimum 30 dakika içerisinde yeniden işlemci sıcaklığı artacağı için bilgisayar kapanacaktır. Mecburen bilgisayarın termal macun değişimi ve genel temizliği yapılmak zorundadır.

Bu yazımızı yazmamızdaki amaç ise laptop genel temizliği ve termal macun değişimi fiyatını bilgilendirmek istedik. İlk olarak şunu belirtmek isteriz. Fiyatlar bölgeye ve tamiri yapan kişiye göre değişmektedir.

Termal macun değişimi ve toz temizliği 50-80 TL arasında fiyatı değişmektedir. Eğer fanınız bozulmuşsa parça değişimi 130-160 TL arasında değişmektedir.

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