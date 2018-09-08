Hatay Ne Zaman Ana Vatana Katıldı?

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Hatay, diğer adıyla Antakya, genel kültür ve tarihte özellikle Haçlı Seferleri’nden beri önem kazanmış, Akdeniz kıyısında bir ildir.

Özellikle din ve kültür konusunda, Aleviler, Süryaniler, Rumlar, Ermeniler gibi Türkler dışında sayısız topluma ev sahipliği yapar. Dolayısıyla eser bakımından çok zengin bir ilimizdir.

Hatay’ın Tarihi

Hatay derin bir tarihe sahip olan bir şehirdir. Roma İmparatorluğu’nda Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. Sonraları Emevi ve Abbasiler tarafından fethedilmiş, ardından sırasıyla Selçuklular, Yerel Türkmen beylikleri, Fransız Haçlılar (Antakya Prensliği) ve Memlûk Devleti gibi neredeyse çoğu Orta Doğu devleti bu şehre sahiplik etmiştir.

Yakın tarihimizde bu şehir Osmanlı İmparatorluğu’nun dokuzuncu hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında fethedilmiştir. Ancak şehrin önemli tarihi yerine rağmen, bu şehir Halep idaresine bağlı bir sancak, daha sonra bir kaza (Osmanlı’da ilçe-mahalle görevini gören idari birim) olarak yönetilmiştir.

Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte Hatay, tüm Suriye ile birlikte Fransa’nın eline geçmişti. Fransa Mandası içinde yer alan Hatay, Misak-ı Milli ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kabul edilse de Ankara Antlaşması ile Fransa’ya karşı bir taviz verilmişti.

Hatay Devleti’nin Kuruluşu

Hatay Devleti (Fransızca: État du Hatay ya da Arapça: دولة هتاي – Devlat Hatay) 1938 yılının 23 Haziran günü bağımsızlığını ilan etmişti. Hatay Devleti içinde takiben kurulan Hatay Devleti Millet Meclisi tarafından alınan bir karar ile Hatay 1939 yılında Anavatan’a katılma kararı almıştır.

Bu kararda etkili olan bir diğer olay meclisin 40 üyesinden 22 üyesinin Türk, halkın da aynı şekilde Türk ve Müslüman olmasıydı. Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katılmasıyla beraber, 1939 yılında haritalara Antakya ve İskenderun eklenmiştir. Hatay, sonradan Misak-ı Milli sınırları ile ülkemize katılan ilk ve tek topraktır.