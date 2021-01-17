Grönland hapishanesi 5 yıldızlı otel konforu sunuyor

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Grönland adası Atlas okyanusu’nun kuzeyinde yer alan Danimarka sömürgesinde yer alan kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bir adadır. Bu adada 57.000 kişi yaşamaktadır. 2020 yılına kadar hapishanesi olmayan bu adada yeni bir hapishane açıldığını Netflix‘de dünyanın en zor hapishaneleri belgeselinde öğrendik.

Hapishane deyince akla ilk gelen özgürlük kısıtlaması, parmaklıklar ardında hayat ve ceza akla gelmektedir.

Fakat Grönland hapishanesinde böyle bir durum yok. Belgeseli izlerken biz çok şaşırdık. Hatta bu belgeseli çeken Raphael Rowe bile çok şaşırdı.

Bu arada Raphael Rowe kimdir

Tam tersine cinayet ile suçlanmış mahkumlar tek kişilik odalarda, koğuş demek isterdik ama otel tarzında bir suit odaları var. Uyuşturucu ile yakalananlar sabah kalkıp işe gidiyor ve sadece yatmaya hapishaneye geliyor.

Hapishane de kalanlar kendi işlerini yapmaya çalışıyor. Son donanımlı mutfaklarda kendi yemeklerini yapıyor. Çamaşır yıkama işini alan bile mahkumlara saatte 12 Danimarka Kronu veriliyor. 12 kron ne kadar ediyor derseniz 24 TL civarına denk geliyor. 12 kron alan mahkum bu ücreti az buluyormuş.

Gardiyanların mahkumlardan korktuğu bir hapishaneden ne beklenir? 57.000 kişinin yaşadığı bir adada mahkumların aileleri gardiyanların komşusu çıkıyormuş. Diziden fotoğraflar eklemek isterdik fakat yasal sorumluluktan dolayı ekleyemiyoruz.

Netflix’te dünyanın en zor hapishaneleri belgeselinde 5.sezon 3.bölüm‘de Grönland hapishanesi bölümünün son dakikalarında cinayetten 8 yıl ceza almış bir mahkum’un rehabilitasyon adında dışarı çıkartılıp, son model tekne ile denize açılıp fok balığı avlamaya çıkmaları ise şok oluşun son noktası olabilir. Eğer dizi ve filmlerden sıkıldıysanız bu belgeseli izleyebilirsiniz.