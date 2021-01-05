Dijital yayın platformu Netflix tutkunları Dünyanın en zorlu hapishaneleri adlı belgeseli kesinlikle izlemiştir. 5 Ocak 2021 tarihinde Netflix’te 5.sezonu yayınlanacak. 1.sezonda bu güzel belgeseli Paul Connolly sunmuştu. İlk sezon çok izlendikten sonra 2.sezondan itibaren Raphael Rowe sunmaya başladı.

Peki Raphael Rowe kimdir?

Dünyanın en zor hapishaneleri isimli belgeselde farklı ülkelerdeki hapishanelerde 1 hafta geçiriyor. Kendisi daha önce 1988 yılında işlemediği bir suç yüzünden 2000 yılına kadar hapishanede kalmıştır. Suçlamalar esnasında Raphael Rowe’un kız arkadaşı aleyhine ifade vermiştir. Yıllar sonra yalan söylediğini anlatan bir mektubu kendisine yazmıştır. Mahkeme ilk başta şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası vermiştir. 1994 yılında Avrupa insan hakları mahkemesine başvuruda bulundu ve 17 Temmuz 2000 yılında hapishaneden çıktı. Zaten belgeseli izlerken her bölümün başında 12 yıl hapiste suçsuz yere yattığını söylemektedir.

2001 yılında BBC radyo’da çalışmaya başladı. Yıllar boyu BBC’de çalıştıktan sonra Netflix platformuna geçiyor.