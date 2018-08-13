Fırsatçılara fırsat vermeyin! Dolar artıyorsa tepkinizi fazlasıyla verin

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Bildiğiniz gibi ülkemize karşı büyük oyunlar oynanmaktadır. Dolar fiyatlarını artırdıktan sonra bunu fırsata çevirmek isteyenlere tepki veriniz.

Örnek vermek gerekirse dolar yükseldi deyip teknoloji ürünlerinde artışa giden yerlerden alışveriş yapmayın.

Dolar fiyatları yükseldiği için akıllı telefon fiyatlarını artıran mekanlardan uzak durunuz. Dolar endeksli olan ürünlerden uzak durunuz. Teknoloji araçlarını kullanmazsanız ölmezsiniz.

Ülkemize karşı oynanan oyunlar sadece Cumhurbaşkanı’na oynanmıyor. Bu ekonomik savaş sadece Cumhurbaşkanımıza değil tüm Türkiye’ye yapılmaktadır. Bu gemide hep beraberiz. Elimizden geldiği kadar desteklerinizi esirgemeyin. Herkes dolara karşı nasıl tepki vereceğini iyi biliyor. Sadece benim tepkimle düzelecek mi diye bir düşünceniz olmasın. Herkes üzerine düşeni yaparsa kimse Türk Milleti karşısında duramaz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz’da gösterdik. Hainlere karşı tek yürek olduğumuz o zamanı aynen tekrar yaşamamız gerekiyor. Türkiye, bir çadır devleti değildir. Kıçı kırık bir kağıt parçası Türkiye’ye zarar veremez.

15 Temmuz’da başı boş köpekler ülkemizi çadır devleti sandı ve cevaplarını aldı. Şimdi de herkes birlik olup dış güçlere karşı dik durmaya devam edelim.

Dolar artı vay telefon fiyatları arttı. Alma kardeşim alma! Git Türk malı bir telefon al. Fedakarlık göstermezseniz ne olmasını beklersiniz.

Yaptığınız destekleri ve yorumlarınızı bekliyoruz.