Fırsatçılara dikkat: 2019 yılı Klima gazı dolum fiyatları

Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyoruz. Yaz ayları gelince normal olarak klimaların gaz dolumlarında artış olmaktadır.

Bu kadar talep olunca uyanık geçinenler fiyatlarını yüzde 100’den fazla artırmaktadır.

Teknoscrool olarak klima gazı dolumu yapmak istedik ve 300 TL gibi bir rakam aldık. Ufak bir araştırma yaptık ve 1 kg klima gazı dolum fiyatı 150 TL olduğunu gördük. Tabi bu klima gazı fiyatı 22’lik gaz dedikleridir. Diğer gaz çeşiti fiyatlarından bilgimiz yok. 12000 BTU’luk klimalar sıfırdan full doluma ortalama 1 kg’a yakın gaz dolumu oluyormuş. Sizin gaz oranına göre fiyat düşmektedir. Uzun lafın kısası araştırma yapmadan klima gazı dolumu yapmayın. Özellikle fırsatçılara fırsat vermeyin. Piyasada 150 TL’ye yapacağınız işi 300 TL gibi rakamlara sakın yaptırmayın.

2019 yılı klima gazı dolum fiyatları hakkında bize iletmek istediğiniz bilgileri yorum yazarak gönderebilirsiniz.