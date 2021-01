Dünyanın en zorlu hapishaneleri belgeseli beğenildi

Bu aralar canınız belgesel izlemek istiyorsa size güzel bir önerimiz olacak. Netflix platformunda yayınlanan Dünyanın en zorlu hapishaneleri belgeselini izlemenizi tavsiye ederiz.

Toplam 4 sezon’dan oluşan bu belgesel 16 bölüm’den oluşmaktadır. Birinci sezonda belgesel’de Paul Connolly yer alıyor. 2.sezon başladığında ise Raphael Rowe görevi üstleniyor ve devamında artık kendisi sunmaktadır.

Genel olarak baktığınızda dünyanın en zorlu hapishanelerinde bir hafta kalan sunucu, hapishane işleyişi ve içerideki yaşam koşullarını aktarmaktadır. Teknoscrool.com olarak oldukça bu belgeselde memnun kaldık ve 5.sezon bölümleride yakında Netflix platformuna eklenecek.

Belgesel’e başladığınızda türkçe alt yazılı olarak izlemenizi tavsiye ediyoruz. Türkçe dublaj pek sarmıyor.

Bu arada belgeseli izlerken en çok duyacağınız ingilizce kelimeler “My name is Raphael Rowe ve Maximum security Prison” bu cümleler hafızalarınıza kazınacaktır.

2.sezondan itibaren belgeseli sunan Raphael Rowe, daha önce suçsuz yere hapishanede 12 yıl boyunca hüküm giymiştir.