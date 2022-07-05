Disney Plus’a gelecek yeni film ve diziler

Disney Plus uygulaması Haziran ayı içerisinde ülkemizde hizmete girdi. Kısa süre içerisinde oldukça ilgi gördü. Disney Plus uygulamasında çok yakında kategorisi bulunmaktadır.

Yeni gelecek film ve dizileri sizlere yazmak istedik.

İlk olarak Star Wars Andor filmi 31 Ağustos 2022 tarihinde geliyor. Fragmanı izlemek isterseniz uygulamada yer almaktadır.

İkinci olarak Pinokyo animasyonu geliyor. 8 Eylül 2022 tarihinde vizyona girecek. Uygulamada fragman yer almaktadır.

Üçüncü sırada ise Zombiler 3 yer almaktadır. 1 saat 28 dakikalık bu film 15 Temmuz 2022 tarihinde vizyona giriyor.

Dördüncü sırada ise Willow dizisi yer almaktadır. Fantastik ve macera içeriği ile geliyor. 30 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek.

Son sırada ise Star Wars The Bad Batch yer almaktadır. Yeni sezonun çıkış tarihi hakkında bilgi yazmaktadır. Sadece çok yakında Disney Plus uygulamasında olacağı belirtilmiştir.