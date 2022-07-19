Disney Plus’a She Hulk ve Prey geliyor

Ağustos ayında Disney Plus’a 2 tane etkileyici film geliyor. Haziran ayı içerisinde ülkemize hızlı bir giriş yapan Disney +, bu iki film ile içeriklerini daha kaliteli hale getiriyor.

1.film She Hulk: Hulk karakterini herhalde bilmeyen yoktur. Bu sefer Hulk’a eş geliyor. Tatiana Maslany’ın başrolünde olduğu bu güzel film 17 Ağustos 2022 günü yayınlanacak.

2.film Prey: 1990’lı yılların favori filmi Predator’ü hatırlarsanız bu film size tanıdık gelecektir. Av filmi ilk olarak 1987 yılında çıkmıştı. Çok beğenilince devam serileri geldi. Av-2 filmi 1990, Predators 2010 ve Predator 2018 yılında çıkmıştı. Uzun bir aradan sonra Prey ismi ile geliyor. Prey filmi 5 Ağustos 2022 tarihinde vizyona girecek.