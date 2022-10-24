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Black Mirror Black Museum çok etkileyici

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ekim 2022
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Black Mirror dizisi Netflix’in şüphesiz en çok beğenilen dizileri arasında ilk 10’da yer alır. Diziyi kurgulayanlar gerçekten farklı bir boyutta düşünüyor. Her bölümü ayrı bir konu içerdiği için bölümler arasında bağlantı olmaması ise ayrı bir güzellik katıyor. Geleceğe yönelik bölümleri ile kurguyu yazanların nasıl bir düşünce yapısı olduğunu merak ediyoruz.

Black Mirror dizisi 18 Aralık 2011 ile 5 haziran 2019 tarihleri arasında yayınlandı. Biz biraz geç izlemeye başladık ama bu zamana kadar nasıl izlememişiz diye merak ettik. Şu ana kadar birçok bölüm bizi etkiledi fakat dördüncü sezon 6.bölümde Black Museum bölümü çok ayrı bir güzelliği var. İnsan ruhunu dijital ortama aktarma sahnesi kesinlikle sizleri etkileyecektir. Bölümde doktorun bir cihaz ile hastaların yaşadığı acıları hissederek teşhisler koyması ise acaba gelecekte bu olur mu dedirtiyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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