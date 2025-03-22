Belediye için örnek boş dilekçe örneği

[Belediye Adı] Belediye Başkanlığı’na [Şehir Adı]

Konu: [Dilekçenizin Konusunu Buraya Yazın]

Sayın Yetkili,

Ben, aşağıda kimlik bilgileri yer alan [Adınız Soyadınız], [adresiniz veya mahalleniz] adresinde ikamet etmekteyim. İşbu dilekçem ile [konuyu kısa bir şekilde belirtin, örneğin: “mahallemdeki yolların bakımını talep etmek”, “çöp toplama hizmetiyle ilgili şikayetimi bildirmek” vb.] amacıyla başvuruda bulunmaktayım.

[Buraya talebinizi veya şikayetinizi detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin: “Mahallemizde bulunan … sokakta uzun süredir yolların bozuk olması nedeniyle ulaşımda zorluk çekmekteyiz. Bu durumun incelenmesini ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasını talep ediyorum.”]

Yukarıda belirttiğim hususların tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Tarih: [Gün/Ay/Yıl]

Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]

Adres: [Tam Adresiniz]

Telefon: [İletişim Numaranız]

E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]

İmza: [El yazısıyla imzanız]