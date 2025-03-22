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Belediye için örnek boş dilekçe örneği

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Mart 2025
1 1 dakika okuma süresi
[Belediye Adı] Belediye Başkanlığı’na [Şehir Adı]
Konu: [Dilekçenizin Konusunu Buraya Yazın]
Sayın Yetkili,
Ben, aşağıda kimlik bilgileri yer alan [Adınız Soyadınız], [adresiniz veya mahalleniz] adresinde ikamet etmekteyim. İşbu dilekçem ile [konuyu kısa bir şekilde belirtin, örneğin: “mahallemdeki yolların bakımını talep etmek”, “çöp toplama hizmetiyle ilgili şikayetimi bildirmek” vb.] amacıyla başvuruda bulunmaktayım.
[Buraya talebinizi veya şikayetinizi detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin: “Mahallemizde bulunan … sokakta uzun süredir yolların bozuk olması nedeniyle ulaşımda zorluk çekmekteyiz. Bu durumun incelenmesini ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasını talep ediyorum.”]
Yukarıda belirttiğim hususların tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Tarih: [Gün/Ay/Yıl]
Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]
T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]
Adres: [Tam Adresiniz]
Telefon: [İletişim Numaranız]
E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]
İmza: [El yazısıyla imzanız]
Ekler: [Varsa ekleyeceğiniz belgeleri yazın, örneğin: “Fotoğraf, kimlik fotokopisi vb.”]
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Mart 2025
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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Bir Yorum

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