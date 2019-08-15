beIN Sports Haber Kablo TV’de kaçıncı kanalda

Geçen akşam bize bir destek maili gelmiş ve biz bunu geç gördük. İlk olarak soruyu gönderen Ayhan isimli ziyaretçimize özür diliyoruz.

Gelen destek mailinde Kablo TV’de beIN Sports Haber kanalı kaçıncı sırada olduğu sorulmuştur.

Kablo TV dijital platform olduğu için beIN Sports haber kanalını ekstradan eklemenize gerek yoktur.

223. kanala bastığınızda beIN Sports Haber kanalına ulaşabilirsiniz.

Diğer beIN Sports kanalları ise 232 ile 237.kanallar arasında bulunmaktadır. Tabi bu kanalları izlemek için abone olmanız gerekmektedir. Geçen sene kablo TV bu hizmeti cihazlarına taşıdı. Ekstradan beIN Sports cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Eğer Kablo TV beIN Sports haber kanalı kanal listenizde yoksa cihazınızı açıp kapatınız. Yada kanal güncellemeye girerek son kanalların güncellemesini almanız yeterli olacaktır. Genelde alıcı cihazı açıp kapatmak yeterli olmaktadır.