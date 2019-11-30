Avatar 2 ne zaman vizyona girecek diye birçok kişi internette araştırma yapmaktadır.

2009 yılında vizyona girdiğinde ortalığı sallayan Avatar filminin devamı tam 10 yıldır bekleniyor. James Cameron’ın efsane şaheseri olan Avatar filminin devamının çekimleri bitmiş. Bu haber bekleyenleri sevindirecek.

Tabi film çekimleri bittikten sonra vizyona hemen girmeyecek. Maalesef Avatar 2 filmi 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Avatar 2 yapımcısından resmi olarak bir açıklama gelmedi fakat vizyon tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirtiliyor. İlk filmden bu yana tam 10 yıl geçti. Büyük ihtimal sadece Avatar 2 filmi değil, diğer serilerininde çekileceği beklentiler arasında yer almaktadır.

İlk filmden azcık bilgiler verelim. İlk film 18 Aralık 2019 günü vizyona girmişti. Tam olarak 237 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. IMDb puanı ise 10 üzerinden 7.8’dir. Hatırlarsanız o yıllarda sinemadan çıkanların hepsi sanki Avatar filminin içinde yaşadığını ve hayallere kapıldıklarını sosyal medyada yazmıştı.

Avatar 3 filmi 20 aralık 2024,

Avatar 4 filmi 19 aralık 2025 yılında vizyona gireceği konusunda söylentiler dolaşıyor.