Asansör nasıl çalışır?

19. yüzyıla kadar pek çok şehrin mimarisinde bulunan yaşam alanları, en fazla altı kata çıkacak şekilde tasarlanıyordu; zira bu dönemlerde asansör kullanılmadığından binaların yapımında insanların merdivenle çıkabilecekleri kadar kat yapılması uygun görülmekteydi. 19. yüzyıla gelindiğinde, kömür ya da ağır madenlerin maden ocakları veya üretim merkezlerinde taşınabilirliğini kolaylaştırmak amacı ile yük asansörlerinden faydalanılmaya başlandı. Aynı yüzyılın ortalarında ise; insanların kullanabileceği ilk asansörler yapıldı. O zamandan bu yana da çeşitli gelişimler göstermeye devam ederek, asansörler hayatımızın hemen her alanında yaşamımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Asansörün Çalışma Prensibi

Asansörler, hidrolik ve elektrikli asansör tasarımları olmak üzere 2 farklı çeşide sahiptir. Birbirinden farklı olan bu tasarımların çalışma prensipleri de birbirinden ayrılmaktadır.

Hidrolik Asansörler Nasıl Çalışır?

Hidrolik asansörlerin çalışma biçimi, sıvı basıncını kullanan kalın bir piston yardımı ile gerçekleşir. Asansör kabini ise, bu piston üzerinde konumlanmış bulunmaktadır. Hidrolik asansörlerde bulunan ana parçalar; sistem yağ tankı, motorlar bağlantıya sahip bir pompa ile silindir ve tankın arasında konumlandırılmış bir valften oluşmaktadır. Pompanın görevi, tankta bulunan yağın silindire iletilmesi için basınç uygulamaktır. Yağın basınç ile silindire dolması sayesinde piston yukarı doğru itilir. Piston yukarı çıktığında ise; asansör kabini de ona bağlı olduğundan otomatik olarak yukarı doğru harekete geçer.

Asansör kabini, belirlenen kata yaklaştığında; kontrol sistemi, bu durumu bildirmek için motora sinyal gönderir. Pompa durduğundan silindire sıvı akışı da kesilir ve piston durur, dolayısıyla asansör kabini de o esnada neredeyse orada kalır.

Aşağı inme esnasında ise; aynı işlemlerin tam tersi gerçekleşir. Kontrol sistemi aracılığı ile vanaya giden sinyal neticesinde sıvı tanka geri dönerek pistondaki basıncı düşürür. Böylelikle, asansörün aşağıya doğru harekete geçme süreci başlatılmış olur.

Elektrikli Asansörler Nasıl Çalışır?

Elektrikli asansörler, aslında bugün de yaygın olarak kullanılmakta olan halatlı asansörlerdir. Halatlı asansörlerde asansör kabini, halatlara; halatlar ise makaraya bağlıdır. Makaranın dönmesi, halatları da harekete geçirir ve bu şekilde asansör kabininin aşağı ya da yukarı devinimi sağlanır.